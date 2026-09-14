48 ilde suç örgütlerine operasyon düzenlendi, bin 8 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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48 ilde suç örgütlerine operasyon düzenlendi, bin 8 şüpheli için gözaltı kararı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin süreceği belirtilerek, "48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda bin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 48 ilde suç örgütlerine operasyon düzenlendi, bin 8 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika

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