49 yaşındaki kadın, Kastamonu'da 12'nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da 12'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da 12'nci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte binanın 12'nci katındaki evde yaşayan 49 yaşındaki Ayşe K., henüz öğrenilemeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşe K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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