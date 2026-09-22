49 yaşındaki kadın, Kastamonu\'da 12\'nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'da 12'nci kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abide Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte binanın 12'nci katındaki evde yaşayan 49 yaşındaki Ayşe K., henüz öğrenilemeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşe K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.