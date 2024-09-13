5 Kişi Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı - Son Dakika
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5 Kişi Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı

Aksaray'da jandarma, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı.

13.09.2024 19:45
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Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü jandarmaya yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi jandarmanın operasyonuyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan definecilere yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 5 şahsın kaçak kazı yapmak için yola çıktığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünü abluka altına aldı. 5 şahsın köyde kaçak kazı yaptığını fiziksel takip sonucu belirleyen ekipler yaklaşık 3 saat şahısları takip edip deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Köy çevresinde bulunan bir araziye gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli ellerinde kazma kürek kazı yaparken suçüstü yakalandı. 5 şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay yerinde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet el detektörü, 1 adet kulaklık, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet seyyar kablo, 2 adet kafa lambası, 1 adet el feneri ele geçirildi. Jandarmada sorgulanan 5 şahıs işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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