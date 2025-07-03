5 Yaşındaki Minik Kahraman Yangını Önledi - Son Dakika
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5 Yaşındaki Minik Kahraman Yangını Önledi

5 Yaşındaki Minik Kahraman Yangını Önledi
03.07.2025 13:32  Güncelleme: 13:40
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Burdur'un İğdeli köyünde, 5 yaşındaki Aslı Gül, dumanları fark ederek ailesini uyandırdı ve yangının büyümesini önledi. Yangın, kontrolsüz yakılan ateşten çıktı ve 2 ev ile bir metruk bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde, bahçede kontrolsüz yakılan ateşin alevleri 2 ev ile bir metruk binayı küle çevirirken, küçük bir kahramanın dikkati sayesinde çok daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Henüz 5 yaşında olan Aslı Gül, dumanları fark edip zamanında ailesini uyandırarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aramasını sağladı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle, köydeki diğer evlerin yanması engellendi.

Yangın, 22 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde İğdeli köyünde meydana geldi. Bahçede yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması sonucu başlayan yangın, Emine ve Ramazan Gül'e ait iki eve ve bitişiğindeki metruk binaya sıçradı. Ahşap yapılar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu.

Olayı fark eden minik Aslı Gül, oyun oynadığı telefonunu bırakıp babaannesini uyandırdı. Ardından aile fertlerinin 112'yi araması üzerine Burdur Belediyesi ve çevre köylerin itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı, ancak üç yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangını erken fark edip ailesine haber veren Aslı Gül ailesi ile birlikte yangında büyük çaba sarf eden Burdur İtfaiye Müdürlüğü'ne gelerek teşekkür ziyaretinde bulundu. Aslı Gül'ün örnek davranışı karşısında kayıtsız kalmayan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik kahramana tablet, eğitim seti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

"Aslı'nın cesareti büyük bir kahramanlık"

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, Aslı'nın soğukkanlılığını ve cesaretini büyük bir kahramanlık olarak nitelendirdi. "Yangını ilk gören, ailesine haber veren ve bu vesileyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını sağlayan kahramanımız Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi. Çünkü yangın çok büyüktü, 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi. Bu nedenle Aslı'yı kutluyor, teşkilatım ve itfaiyemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yangın görürseniz itfaiyeyi arayın"

O anları anlatan 5 yaşındaki minik kahraman Aslı Gül; "Dışarıda telefonla oynuyordum. Babaannem içeride uyuyordu. Ben de içeri girdim. İlk başta bir şey yoktu ama kalktığımda dumanı gördüm. Babaannemleri uyandırdım. Onlar itfaiyeyi aradılar. Sonra itfaiyeciler geldi. Hiç korkmadım" ifadelerini kullandı.

Minik Aslı, arkadaşlarına da "Herhangi bir yangın durumunda 112'yi aramalarını" öğütleyerek önemli bir uyarıda bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 Yaşındaki Minik Kahraman Yangını Önledi - Son Dakika

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