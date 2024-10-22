530 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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530 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

530 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, 3 operasyonda toplam 530 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakaladı.

22.10.2024 10:12
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Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 3 operasyonda 530 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır mercek altına alındı. Araç, yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla detaylı arama yapıldı. Aramada tır dorsesinin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 160 şeffaf poşet halinde yaklaşık 180 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tek seferde yakalanan en yüksek kokain miktarı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucu x-ray tarama sistemine sevk edilen aracın yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 107 paket halinde, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak yaklaşık 120 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

95 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Son operasyon ise Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yapıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır mercek altına alındı. Ekiplerin yakın takibe aldığı araç üzerinde yapılan detaylı aramada nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış vaziyette yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 530 milyon lira olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 530 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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