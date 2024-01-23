64 kilometrelik sahilde jandarmadan dronlu devriye

ANTALYA - Antalya sahillerinde dalgaların 6 günde mülteci oldukları değerlendirilen 7 cesedi kıyıya getirmesinin ardından Jandarma ekipleri Manavgat sahillerinde drone destekli devriye görevine başladı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Titreyengöl sahillerinde yaya olarak devriye görevi yaparken, havadan da dron ile sahilleri ve denizi gözetlemeye başladı. Jandarma ekipleri, 64 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde aralıksız devriye görevi ifa ederek kontrol altında tutuyor.

Antalya'da geçtiğimiz çarşamba gününden itibarın Alanya, Manavgat, Aksu ve Serik ilçelerinin sahillerinde bulunan ceset sayısı 8 oldu. Serik'te bulunan kadın cesedinin 18 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi ve cenaze babaya teslim edildi.

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunun tespit edildiği belirtilerek Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğunun bildirildiğine dikkati çekildi. Açıklamada meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hakim rüzgarın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiğine dikkat çekilerek muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirildiği bilgisi paylaşılmıştı.