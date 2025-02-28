İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda; 648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 648 Bin Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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