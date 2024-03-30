68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-15" operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam: 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 68 ilde yapılan operasyonda 750 silah ele geçirildi - Son Dakika
Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde dün gece çıkan kavgada, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir meydanda, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme yapmaktadır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-15' operasyonlarında 750 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerinin ve silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti ve operasyonların devam edeceğini vurguladı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesi Yamaçlı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Erzincan, Üzümlü ve Altınbaşak'tan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
68 ilde gerçekleştirilen Mercek-15 operasyonlarında, 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 750 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine ve silah temin edenlere karşı kararlı olduklarını belirtti.
Çorum'un Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, polis aracıyla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet S. İdaresindeki 19 AB 259 plakalı motosiklet ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip otosu çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.25'te gerçekleşti ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte oldu. Deprem sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Elazığ'ın merkez üssü olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, saat 03.25'te meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezde saat 03:23'te 4.7 büyüklüğünde ve 13.83 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.
İstanbul- İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında, Ukraynalı sürücünün kullandığı Tesla marka elektrikli otomobil, bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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