Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ilk saniyelerinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev Galatasaray- Fenerbahçe derbisi büyük bir kıvılcımla başladı. 

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ORTALIK KARIŞTI

Mücadelenin henüz 20. saniyesinde yaşanan olay sahadaki tansiyonu bir anda yükseltti. Santradan hemen sonra gelişen hava topu mücadelesinde Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı karşı karşıya geldi. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı

DİĞER FUTBOLCULAR DA OLAYA DAHİL OLDU

İkili arasında yaşanan fiziksel temasın ardından başlayan sert tartışma kısa sürede büyüdü. Sahadaki diğer futbolcuların da olaya dahil olmasıyla birlikte saha içinde arbede yaşandı ve gerginlik tavan yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta kavgayla başladı
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Abdülkerim BardakcıRomelu LukakuGalatasarayFenerbahçeFutbolKavgaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    lukako ülkemizi tanıyor kırmızı kart yiyip farkı görmeden kurtulmak istiyor sonrada hakem kötü diyecekler, mahalle takımına fb forması giydiren yönetim 2 1 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    ruslara laf atıp sonra sulh çubuğu tüttürmüşmüş ruslar uçak olayından sonra suriyede askerlerimizi bombalayıp şehit ettiler efelenmelerinin bedelini mehmetcikler ödedi bunlarda vicdan micdan sorumluluk duygusu yok. 0 1 Yanıtla
  • Oktay Tuna Oktay Tuna:
    omuydu türkiyeye gol atınca şampiyon olmuş gibi sevinen 0 0 Yanıtla
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