71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu

Bilgehan Göktürk:

70 yaşında bir adamın inşaatlarda çalışmaya mahkum eden sistem derhal defolup gitmelidir.3,5 milyon üzerinde emekli insan 14 küsür bin lirayla yaşam savaşı vermekte, çalışmasında ne yapsın...?En düşüşük devlet memuru bile 50-60 bin lira maaş alırken...Bu hayat savaşına nasıl tutunacak bu insanlar...?