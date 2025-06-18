A.D. isimli bir müteahhite ait olduğu öne sürülen inşaatta işe başlayan 71 yaşındaki Selami Ş., ilk iş gününde dengesini kaybederek 6 katlı inşaatın en üst katından düştü. Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnşaattaki çalışmalar durdurulurken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu - Son Dakika
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