71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu - Son Dakika
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71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu

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71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu
18.06.2025 12:55
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71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu
Haber Videosu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 71 yaşındaki Selami Ş., inşaatta işe başladıktan kısa bir süre sonra 6 katlı binanın en üst katından dengesini kaybederek düştü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

A.D. isimli bir müteahhite ait olduğu öne sürülen inşaatta işe başlayan 71 yaşındaki Selami Ş., ilk iş gününde dengesini kaybederek 6 katlı inşaatın en üst katından düştü. Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İnşaattaki çalışmalar durdurulurken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 71 yaşındaki inşaat işçisi ilk gününde canından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Harun Tanışık:
    Allah rahmet etsin 70 yaşinda çalısmaya iten sistem değişmeli artık 64 4 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    bu insanı 71 yaşında çalışmaya mecbur bırakanları Allah a havalale ediyorum 51 1 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Seni 71 yaşında çalıştıran sisteme lanet olsun 39 1 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Rabbim rahmet eylesin inşallah 39 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    70 yaşında bir adamın inşaatlarda çalışmaya mahkum eden sistem derhal defolup gitmelidir.3,5 milyon üzerinde emekli insan 14 küsür bin lirayla yaşam savaşı vermekte, çalışmasında ne yapsın...?En düşüşük devlet memuru bile 50-60 bin lira maaş alırken...Bu hayat savaşına nasıl tutunacak bu insanlar...? 29 1 Yanıtla
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