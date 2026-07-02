İçişleri Bakanlığınca hesaplarında 2 milyar 300 milyon lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandığı bildirildi.

9 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 300 milyon lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle, suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA