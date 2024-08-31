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8 yaşındaki kayıp Narin'in muhtar olan amcası gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin muhtar olan amcası gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.