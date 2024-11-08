86 Yaşındaki Adam Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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86 Yaşındaki Adam Silahlı Saldırıya Uğradı

86 Yaşındaki Adam Silahlı Saldırıya Uğradı

Bayrampaşa'da 86 yaşındaki Vedat Bekçe, apartmanında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

08.11.2024 16:30
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Bayrampaşa'da 86 yaşındaki adam henüz belirlenemeyen nedenle oturduğu apartmanda silahlı saldırıyla uğradı. Ağır yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katında oturan Vedat Bekçe (86) henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Bekçe'den akan kanların giriş kata kadar indiğini gören bina sakinleri, polisi ve ambulansı aradı. Komşuları yaşlı adamın ayakkabılarını bağlarken kafasını vurduğunu zannetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde kovan bulunca evinde yalnız yaşayan yaşlı adamın vurulduğu belirlendi. Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Bekçe'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

"Kapıyı açtığımda her yer kandı"

Vurulan şahsın aynı apartmanda oturan komşusu Nazım Doğru, "Ben evde oturuyordum. Yeğenim kapıya vurup dede düşmüş herhalde dedi. Kapıyı açtığımda her yer kandı. O 4'üncü katta ben giriş kattayım. Çıkıp baktığımda merdivende kapaklanmış halde duruyordu. Mustafa ambulansı aradı. Ambulans gelince beraber kaldırdık. Polis herhangi bir bilgi vermedi. Bir tane mermi kovanı buldular. O kovandan inceleme yapıyorlar şimdi. 85-86 yaşlarındaydı. Yalnız yaşıyordu. Geleni gideni de pek yoktu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 86 Yaşındaki Adam Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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