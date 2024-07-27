9 Katlı Bina İş Makinesinin Darbesiyle Yerle Bir Oldu

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9 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Vatandaş Nazmi Güler "Yolları kontrol ederek yıkımı gerçekleştirildi"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi.

"Yolları kontrol ederek yıkımı gerçekleştirildi"

9 katlı binanın yıkımını izleyen vatandaş Tacettin Polatkan, "Arkamızdaki bina 9 katlıydı. 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü. Şuan arkamızda yıkımı gerçekleşiyor. Kontrollü şekilde yıkılıyor. Yolları kontrol ederek yıkımı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.