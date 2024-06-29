9 yıl 7,5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

9 yıl 7,5 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polisler yakaladı
SAMSUN - Samsun'da 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.Ö(36), polis ekiplerinin sıcak takibi sonrasında İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Hükümlü R.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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