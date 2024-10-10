9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

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9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı Iğdır'da, 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı ve 8 kişi gözaltına alındı.

10.10.2024 10:48
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9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

IĞDIR - Iğdır'da, 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı ve 8 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 13 polis memuru şehit olmuştu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Parti il binasına sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonda parti binasında yapılan aramada çok sayıda dökümana el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika


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