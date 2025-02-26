97 Yaşındaki Adam Buzda Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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97 Yaşındaki Adam Buzda Düşerek Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta 97 yaşındaki Ahmet Gedik, buzda düşerek beyin travmasıyla hastanede hayatını kaybetti.

26.02.2025 18:02
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Yaşlı adam buz tutan yolda dengesini kaybedip böyle düştü

Ağır yaralanan 97 yaşında Ahmet Gedik beyin travması sonucu hastanede hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda 97 yaşındaki Ahmet Gedik, buzlu yolda dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gedik'in düşme anları bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün ilçenin Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kar ve buzun üzerinde yaya olarak yürüyen 97 yaşındaki Ahmet Gedik, dengesini kaybederek yere düştü. Gedik, düşmenin şokuyla bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yere düşen yaşlı adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin travması sonucu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Gedik'ten geriye düşme anlarının yer aldığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Ahmet Gedik, Zonguldak, Güvenlik, Çaycuma, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Kaza, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 97 Yaşındaki Adam Buzda Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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