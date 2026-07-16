98 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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98 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

98 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya\'ya Sevk Edildi
16.07.2026 16:56
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Darende'de düşerek yaralanan 98 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya götürüldü.

Malatya'nın Darende ilçesinde evinde düşerek yaralanan 98 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde düşerek yaralanan G.Y. (98) yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi. Sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Hastane bahçesine inen helikopter ambulansa alınan G.Y., Malatya'daki ilgili hastaneye nakledildi.

Hastanın tedavisinin Malatya'da sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Darende, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 98 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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