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Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda çıkan yangında otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda çıkan yangında otomobil alev topuna döndü

Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı'nda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının ardından otomobil hurdaya döndü.

Bolu\'da Abant Gölü Milli Parkı\'nda çıkan yangında otomobil alev topuna döndü
26.01.2024 - 02:28,  Güncelleme: 02:29
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Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı'nda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın nedeniyle otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Abant Gölü Milli Parkı'na gelen Tunahan K., aracını otoparka park etti. Abant'ın girişinde bulunan otoparkta park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kısa süre içerisinde adeta alev topuna dönen otomobilin alevleri geceyi aydınlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobili söndüren itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Tamamen söndürülen Mercedes C180 marka otomobil hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda çıkan yangında otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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