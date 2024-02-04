ABD\'de Cumhuriyetçiler, göç sorununu protesto etmek için Teksas-Meksika sınırında konvoy düzenledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini düşünen Cumhuriyetçiler, yüzlerce kamyon ve tırdan oluşan konvoyla Teksas-Meksika sınırında protesto gösterisi düzenledi.
ABD yönetimi ile Teksas yönetimi arasındaki sınır güvenliği krizi sürüyor. Biden yönetiminin halihazırda yürürlükte olan göçmenlik yasalarını uygulamayı reddettiğini ve ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin kitlesel olarak serbest kalmasına izin verdiğini savunan protestocular dün Teksas-Meksika sınırındaki Quemado bölgesinde bir araya geldi. "Sınırımızı geri alın" adıyla düzenlenen gösteride en az 100 kamyon ve tırdan oluşan konvoyla katılan ABD'liler sınıra dikenli tel ve duvar örülmesini desteklediklerini ve insanların ülkeye yasal olarak gelmesini istediklerini söylediler. ABD bayraklarıyla sallayan protestocular, "Cennetin duvarları, cehennemin açık sınırlar var", "Federal hükümet yolunu kaybetmiştir. Onların görevi ABD'yi korumaktır" ve "Sınırlarımızı koruyun" yazılı pankartlar taşırken, alanda çok sayıda Trump'ı destekleyen mesajlar yer aldı.
Olaylar nasıl başladı
ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott, Federal hükümeti sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlamış, düzensiz göçün yoğun şekilde yaşandığı Teksas'ın güneyindeki Rio Grande Nehri boyunca caydırıcı önlemlere imza atmıştı. Abbott, Meksika sınırının dikenli teller ve çeşitli bariyerlerle güçlendirilmesini emretmişti. Bu olayın üzerine sınırdaki bariyerlerin tehlikeli olduğunu ve zor durumdaki göçmenlere yardımı engelleyeceğini savunan Biden hükümeti, ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme ise tellerin ve diğer bariyerlerin kaldırılmasını emretmişti. Abbott mahkeme kararına rağmen sınıra tel çekmeye devam ederken, Trump, "Tüm istekli eyalet yönetimlerini, kaçak göçmenlerin girişini önlemek ve onları sınırdan geri göndermek için muhafızlarını Teksas'a konuşlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın yardım çağrısının ardından da 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri Teksas'a destek sözü vermişti. - TEXAS
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de Cumhuriyetçiler, göç sorununu protesto etmek için Teksas-Meksika sınırında konvoy düzenledi - Son Dakika
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