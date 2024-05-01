ABD'de İsrail destekçileri Filistin yanlısı protestoculara saldırdı - Son Dakika
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ABD'de İsrail destekçileri Filistin yanlısı protestoculara saldırdı

ABD'nin California Üniversitesi'nde İsrail destekçileri, Filistin yanlısı protestocuların kampına saldırdı. Saldırı sonucunda ortam savaş alanına dönerken, polis olaylara müdahale etti.

01.05.2024 13:15
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ABD'deki California Üniversitesinde (UCLA) İsrail destekçileri, Filistin yanlısı protestocuların kampına sopa ve direklerle saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, polis olaylara müdahale etti.

ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) İsrail destekçileri ile Filistin yanlısı grup arasında tansiyon yükseldi. İsrail destekçileri, Filistin yanlılarının kampüste kurduğu çadır kampını yıkmaya çalıştı. Barikat olarak kullanılan tahtalara sopa ve direklerle saldıran İsrail destekçileri, kampüs içinde havai fişek de ateşledi. Ortalık savaş alanına dönerken, üniversite yönetimi polisten yardım istedi. Kampüse gelen polis ekipleri, şiddet olaylarına müdahale etti. Los Angeles polisinden yapılan açıklamada, polisin kamu güvenliğini yeniden sağlamak üzere şu anda kampüste olduğu ve diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığı belirtildi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de İsrail destekçileri Filistin yanlısı protestoculara saldırdı - Son Dakika

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