ABD'deki İsrail karşıtı gösterilerde 133 öğrenci gözaltına alındı

ABD'deki New York Üniversitesi'nde (NYU) ve Yale Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde 133 öğrenci gözaltına alındı.
ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak gerçekleştirilen protestolar yayılmaya devam ederken, New York Üniversitesi'nde (NYU) ve Yale Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde 133 öğrenci gözaltına alındı.
New York Polis Departmanı (NYPD), gözaltına alınanların mahkeme celbi çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı. - NEW YORK
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