ABD'de Allexis Ferrell (27) kediye acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'ın sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi.
Ferrell'ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği belirtildi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri olduğu görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de kediyi öldürüp, yiyen kadına 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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