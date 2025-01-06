ABD'de Kış Fırtınası Uyarısı ve OHAL

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ABD genelinde, kar yağışı ve şiddetli rüzgarların beklenmesi nedeniyle en az 60 milyon kişiye fırtına uyarısı yapıldı, 7 eyalette ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

ABD, şiddetli kış fırtınasına hazırlanıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, Kansas'tan New Jersey'e kadar tüm eyaletlerde kış fırtınası uyarısı yapıldı. Ülkenin güney kesiminde ise kasırga ve şiddetli soğuk beklendiği kaydedildi. Yoğun kar yağışı, buzlanma, yağmur ve hızı saatte 80 kilometre ulaşan şiddetli fırtınalara yol açması beklenen kış fırtınası nedeniyle en az 60 milyon kişinin uyarı altında olduğu belirtildi.

Hava trafiği izleme sitesi FlightAware'a göre şu ana kadar yaklaşık 2 bin 200 uçuş iptal edildi, 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandı. Kansas, Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, Missouri ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal, Maryland'de ise teyakkuz durumu ilan edildi. - WASHINGTON