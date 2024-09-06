Saldırı Sonrası Babaya Tutuklama - Son Dakika
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Saldırı Sonrası Babaya Tutuklama

Saldırı Sonrası Babaya Tutuklama

ABD'nin Georgia eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray'in babası Colin Gray taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

06.09.2024 11:10
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ABD'nin Georgia eyaletinde bir lisede düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray'in babası Colin Gray taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıda 4 kişiyi öldüren 14 yaşındaki Colt Gray'in babası Colin Gray gözaltına alındı. Georgia Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Gray, taksirle adam öldürme, ikinci derece cinayet ve çocuklara karşı kötü muamele suçlamalarıyla yargılanacak. GBI Direktörü Chris Hosey yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaların Gray'in oğlunun eylemlerinden sorumlu tutulması ve ona silah bulundurma izni vermesiyle ilgili olduğunu söyledi. Cinayetle suçlanan ve bugün mahkemeye çıkması beklenen Colt Gray'in ise yetişkin yasalarına göre yargılanmasının planlandığı açıklandı.

Lisede 4 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda 14 yaşındaki öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo ile 39 yaşındaki öğretmen Richard Aspinwall ve 53 yaşındaki öğretmen Christina Irimie hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci Colt Gray, gözaltına alınmıştı. ABD medyasında yer alan haberlerde okulun aynı gün bir tehdit telefonu aldığı, telefonda 5 ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği, Apalachee Lisesi'nin de bunların ilki olacağı belirtilmişti.

Saldırı tehdidinde bulunmuştu

Mayıs 2023'te FBI, bir okula silahlı saldırı yapılacağına yönelik internet üzerinden tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili yerel polise uyarıda bulunmuştu. O zaman 13 yaşında olan Colt Gray ve babasının polis tarafından ifadesi alınmıştı. Tehditlerin online oyuncuların kullandığı bir sosyal medya platformu üzerinden yapıldığı ve silah fotoğrafları içerdiği belirtilmişti. Sosyal medyada kullanılan hesabın kullanıcı adında 2012'de Connecticut'taki Sandy Hook İlkokulu'nda 26 kişiyi öldüren saldırganın soyadının Rusçasının yer aldığı tespit edilmişti. Baba ve oğlu polise verdiği ifadede okula yönelik tehditte bulunmadıklarını belirtmiş, Colin Gray ayrıca silahlarının evdeki kasada kilitli olduğunu ve oğlunun bu silahlara erişiminin olmadığını söylemişti. Tehditlerin Gray'in sosyal medya hesabıyla bağlantısının kanıtlanamaması nedeniyle dosya kapatılmıştı. - ATLANTA

Kaynak: İHA

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