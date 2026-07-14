ABD İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

14.07.2026 15:44
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ABD, İran'ın Buşehr, Abadan ve Mahşahr kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

ABD, İran'ın nükleer santral bulunan kenti Buşehr, petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Abadan ve liman kenti Mahşahr'ı hedef aldı.

ABD, İran'a saldırılarını sürdürüyor. Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin nükleer santral bulunan liman kenti Buşehr'e hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Cihaniyan, "Öğle saatlerinde Buşehr şehrindeki 4 noktaya düşman füzeleri isabet etti" diyerek saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu.

Nükleer tesisin vurulup vurulmadığı henüz belli değil.

ABD ayrıca İran'da Irak ve Kuveyt yakınlarındaki sınır bölgesini de hedef aldı. Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Valiullah Hayati, Orta Doğu'nun en eski petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Abadan şehrinin yerel saatle 13.25, liman kenti Mahşahr'ın ise yerel saatle 13.30'da saldırıya uğradığını ifade etti. - BUŞEHR

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD İran'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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