ABD'nin Iowa eyaletindeki hortum büyük yıkıma yol açtı - Son Dakika
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ABD'nin Iowa eyaletindeki hortum büyük yıkıma yol açtı

ABD'nin Iowa eyaletinde etkili olan hortum, Greenfield kasabasında büyük bir yıkıma neden oldu. Hortum sonucunda evler yıkıldı, ağaçlar devrildi ve birçok araç hasar gördü. Can kayıpları olduğu doğrulandı ve onlarca kişi yaralandı. Iowa Valisi Kim Reynolds, hasarın giderilmesi için tüm kaynakların seferber edileceğini ve kasaba sakinlerine barınma, yiyecek, su ve elektrik sağlanacağını belirtti.

22.05.2024 10:40
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ABD'nin Iowa eyaletinde etkili olan hortumun büyük bir yıkıma yol açtığı ve can kayıpları olduğu belirtildi.

ABD'nin Iowa eyaletindeki Greenfield kasabasını hortum vurdu. Kasırga nedeniyle kasabadaki evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Iowa Eyalet Devriyesi sözcüsü Alex Dinkla düzenlediği basın toplantısında, "Hortum kasabanın büyük bir bölümünü yıktı. Can kayıpları olduğunu doğrulayabiliriz" dedi. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kasabada onlarca kişinin de yaralandığını belirten Dinkla, hastanenin hasar görmesi nedeniyle yaralıların çevre kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Iowa Valisi Kim Reynolds ise yaptığı açıklamada Greenfield'ı ziyaret edeceğini ifade ederek, "Fırtınanın etkisini tam olarak tespit etmek için henüz çok erken olsa da cevaplar önümüzdeki saatler ve günlerde belli olacak" dedi. Hortumdan etkilenen bölgelerdeki hasarın giderilmesi için eyaletin tüm kaynaklarının seferber edileceğini kaydeden Reynolds, kasaba sakinlerine barınma yerleri, yiyecek, su ve elektrik sağlanacağını ifade etti. - DE MOINES

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Iowa eyaletindeki hortum büyük yıkıma yol açtı - Son Dakika

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