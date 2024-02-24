ABD'de askeri helikopter düştü, 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'de askeri helikopter düştü, 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti

ABD\'de askeri helikopter düştü, 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Prentiss County'de eğitim uçuşu gerçekleştiren AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri düştü. Kazada 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

24.02.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri helikopteri düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Prentiss County'de eğitim uçuşu gerçekleştiren AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri düştü. Mississippi Valisi Tate Reeves yaptığı açıklamada, "Maalesef Helikopterdeki 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Güvenlik ekipleri şu anda yerel yetkililerle birlikte kaza mahallinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - MISSISIPI

Kaynak: İHA

Mississippi, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de askeri helikopter düştü, 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:06:04. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de askeri helikopter düştü, 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement