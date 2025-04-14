ABD Ordusunun Yemen'deki Hava Saldırısı: 5 Ölü, 13 Yaralı

ABD ordusunun Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesindeki bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlendiğini aktararak, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti. - SANA