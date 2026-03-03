ABD, Suudi Arabistan için güvenlik uyarısı yayımladı - Son Dakika
ABD, Suudi Arabistan için güvenlik uyarısı yayımladı

03.03.2026 17:39
ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Dahran'da muhtemel füze ve İHA saldırısı tehdidi hakkında uyarıda bulundu.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'ın Dahran kentine yönelik muhtemel füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı tehdidine ilişkin güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölgesel etkileri sürerken, İran'ın Körfez'de ABD askeri varlığının bulunduğu ülkelere yönelik misilleme tehdidi devam ediyor. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde muhtemel füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Dahran'da yakın zamanda gerçekleşebilecek bir füze ve İHA saldırısı tehdidi bulunmaktadır. ABD'nin Dahran Konsolosluğu'na yaklaşmayınız" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına mümkün olduğunca binaların alt katlarında ve pencerelerden uzak alanlarda bulunmaları tavsiye edilirken, muhtemel saldırı senaryolarına karşı önceden hazırlanan güvenlik planlarına uyulması çağrısı yapıldı. Konsolosluk personelinin sığınaklarda kaldığı belirtilen açıklamada, muhtemel yeni saldırı ihtimaline karşı teyakkuz halinde olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlara, herhangi bir saldırı öncesinde ve sırasında izlenmesi gereken güvenlik adımlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. - RİYAD

Kaynak: İHA

