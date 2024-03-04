ABD ve Güney Kore, ortak tatbikata başladı

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ABD ve Güney Kore'nin, savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başladığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore ve ABD 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başladı. ABD Kore Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 14 Mart'a dek sürecek olan ve iki ülkenin de savunma yeteneklerini güçlendirmeyi

amaçlayan tatbikat kapsamında, 48 saha eğitimi ile bombalama ve füze savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, tatbikat süresince nükleer saldırı karşıtı operasyonlara odaklanılacağı kaydedilirken, ABD ve Güney Kore ordularının kara, deniz, hava ve uzay varlıklarından yararlanarak çok boyutlu askeri operasyonlar gerçekleştireceği ifade edildi.

Tatbikata Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) üyesi olan Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland'dan askeri personelin de katıldığı aktarıldı.

Pyongyang füze testleri ile yanıt vermişti

Kuzey Kore, geçen yıl gerçekleştirilen ortak Özgürlük Kalkanı tatbikatını bölgede gerilimi artırdığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirmişti. Seul- Washington ittifakına "tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgede askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği" uyarısında bulunan Pyongyang, tatbikat süresince bir kıtalararası Hwasong-17 balistik füzesi ile birçok kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Kuzey Kore'nin bu yılki Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na da yeni füze denemeleri ile karşılık verebileceği yorumları yapılmıştı. - SEUL