ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok gözaltına alındı - Son Dakika
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ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok gözaltına alındı

Timur Cihantumur'un annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçtığı iddia edilen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Cihantumur'un önce yakalandığı, ardından Tok'un da gözaltına alındığı görülüyor. Görüntülerde, Tok'un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekiyor.

27.06.2024 14:59
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ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur'un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur'un üstü aranıyor. Timur Cihantimur'un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok'un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok'un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur'un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok'un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok'un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti. - BOSTON

Kaynak: İHA

Eylem Tok, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok gözaltına alındı - Son Dakika

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