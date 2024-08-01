Abdüllatif Şener: Oğlum anneannesini çok severdi - Son Dakika
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Abdüllatif Şener: Oğlum anneannesini çok severdi

Eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini öldürmesine ilişkin açıklama yaptı. Şener, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını ve uzun süre işsiz kalmasının bu durumu ağırlaştırdığını belirtti. Ayrıca, oğlunun anneannesiyle iyi bir ilişkisi olduğunu ve zaman zaman birlikte vakit geçirdiklerini söyledi. Şener, aile olarak yaşadıkları zor günlerde acılarına saygı gösterilmesini istedi.

01.08.2024 13:59
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Eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini öldürmesine ilişkin, "Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı" dedi.

Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından oğlu Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i öldürmesine ilişkin açıklama yaptı. Şener, dün meydana gelen olayın aileyi derinden sarstığını belirtti. Açıklamasında oğlu Bedirhan'ın bazı sorunların yanı sıra uzun süre işsiz kalması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Şener, "Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Oğlum anneannesini çok severdi"

Sağlık durumunun iyi olmadığı ve telefon çağrılarına cevap vermediği gerekçesinden dolayı eşi Berrin Şener ve kayınvalidesi Leyla Çetiner ile oğlunun dairesine gittiklerini kaydeden Şener, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar. O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Abdüllatif Şener: Oğlum anneannesini çok severdi - Son Dakika

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