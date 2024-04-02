Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

3.Sayfa

AK Parti'nin Sultangazi Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan galibiyetle ayrılarak yeniden başkan seçildi. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, vatandaşlara teşekkür ederek yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

5 yıllık görevini geride bırakan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha sandıktan galibiyetle ayrıldı. AK Parti'den bu dönemde de tekrar Sultangazi Belediye Başkanlığına seçilen Abdurrahman Dursun, tüm Sultangazililere teşekkürlerini iletti.

"Çok çalıştık, güzel işler yaptık"

5 yıllık görevleri boyunca Sultangazi'ye gönülden hizmet ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "AK Belediyecilik demek gönülden hizmet etmek demek. Bizler bu 5 yıllık süre zarfında sizlerin de desteğiyle başarılı işlere imza attık. Çok çalıştık, Sultangazi'mizi 'Sultan Şehir' hedefine ulaştırmak için söz verdiğimizden çok daha fazla hizmeti ilçemize kazandırdık. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte titiz bir çalışma yürüttük" diye konuştu.

"Daha başarılı işlere imza atacağız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sandıkta vermiş olduğu destek için tüm komşularıma teşekkürlerimi iletiyorum. Vermiş olduğunuz bu yetkinin her zamanki gibi bir emanet olduğunu biliyor ve bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 'Hep birlikte daha iyiye' diyerek çıktığımız bu yolda, Sultan Şehir'in güzel insanları ile beraber olacak ve çok daha güzel işler yapacağız" dedi. - İSTANBUL