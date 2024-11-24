Acılı Baba Adalet Arıyor - Son Dakika
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Acılı Baba Adalet Arıyor

Üvey anne Yargıtay kararıyla tahliye edildi, baba yeni dava açmak için hazırlanıyor.

24.11.2024 18:48
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Acılı doktor baba balkondan düşerek ölen 4 yaşındaki oğlu için adalet arayışında

Balkondan atılarak öldüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan üvey anne 3 yıl sonra Yargıtay kararı ile tahliye edildi

Müebbet hapis yatmasını beklerken tahliye kararının öğrenen baba yeniden dava açmaya hazırlanıyor

ANTALYA - 2015 yılında İstanbul'da 4 yaşındaki Ayaz'ın balkondan atılarak öldüğü iddiası ile müebbet hapis cezasına çarptırılan üvey anne Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından tahliye edildi. Kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ve itiraz süresini geçirdiklerin belirten acılı doktor baba, yeniden dava açmaya hazırlanıyor.

2015 yılında İstanbul Bahçelievler'de 4 yaşındaki Ayaz Çınar Yılmaz'ın evlerinin balkonundan düşerek ölmesine ilişkin görülen davada üvey anne H. D. oğlunu evin balkonundan aşağı atarak ölümüne neden olmakla suçlanıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 3 yıl hapis yattıktan sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ayaz Çınar'ın üvey annesi tarafından balkondan atıldığına dair dosyada bir delil bulunmadığına işaret ederek, istinaf mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Daire, bozma kararı ile birlikte H. D.'nin tahliyesine karar verdi. H. D.'nin tahliyesinin ardından hukuk mücadelesini sürdüren baba Mustafa Yılmaz, kendilerine tebliğ edilen bir karar bulunmadığını ve itiraz süresinin geçtiği için yeni dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

"Görgü tanığı ve deliller yok sayıldı"

Olay günü H. D.'nin evde alkol aldığını ve bu nedenle tartıştıklarını belirten ve halen özel bir hastanenin yenidoğan servisinde doktor olarak görev yapan Yılmaz, "Kavga ettikten sonra ben olay büyümesin diye, işyerine gittim. Orada uyuyacağımı söyledim. İşyerindeyken beni aramış, mesajlar yazmış en son 04.12'de bana mesaj yazıyor. Çocuğun balkondan düşme saati ise 03.30-04.00 arası görgü tanığı öyle söylüyor. Buna rağmen bu deliller yok sayıldı. Ben buna çok şaşırdım. Çocuğun düşüş saati belli, kadın 04.12'de uyanık. Görgü tanığı bir ses duyduğunu gidip baktığında çocuk düşmüştü, nefes alıyordu. O panikle bağırdım diyor. Aradan 1-2 dakika geçmeden 3. kattaki evden çocuğu ile birlikte aşağı inip çocuğun üzerine kapandığını 112'yi aradıklarını söylüyor" dedi.

Kararın onanmasını beklerken bozma kararını öğrendi

H. D.'nin görülen ilk davada 3 yıl hapis cezası aldığını iddia eden baba Mustafa Yılmaz, "İstanbul'da görülen ilk davada olayın rehaveti ve şokundan dolayı üzerine gidemedim, inanamadım, konduramadım. İlk mahkemede H. D. 3 yıl ceza aldı. Ben kendimi toparlayıp itiraz ettikten sonra İstinaf Mahkemesi'nde tekrar dava açıldı. O davada biz delilleri sunduk, görgü şahidi ile konuşuldu. Bunun ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yedi. Müebbet hapis cezası almasının ardından Yargıtay'a itiraz etmişler. Yargıtay'ın ilk kararlarını okuduğumda kararın onanması yönünde bir görüş bildirilmişti. Aradan 2 yıl geçtikten sonra ben kararın onanacağını beklerken, bir baktım 2022 yılında bozulmuş" ifadelerini kullandı.

Yeni dava açacak

H. D.'nin avukatının itirazı ile Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstinaf Mahkemesinde görülen davada serbest bırakıldığını belirten Yılmaz, "2023 yılında da tekrar İstinaf Mahkemesi'nde görülmüş. ve kadın serbest bırakılmış. Ama bana her hangi bir bildirim veya tebligat gelmedi. Hiç birşeyden haberim yok. Tek celsede salıverilmiş. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Bu yüzden açlık grevine başladım. Kadının suçu belirli, Görgü şahidi zaten olayı anlatıyor. Herşey var, ben kadının tekrar hapse girmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bize bildirim gelmediği için son karara itiraz süresini kaçırdık. Ama avukatlarımız tekrar yeni bir dava açma hazırlığına başladılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Acılı Baba Adalet Arıyor - Son Dakika

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