Adalar Belediyesi\'ne rüşvet ve imar operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adalar ilçesinin doğal, tarihi ve kültürel özellikleri nedeniyle tarihi ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunduğu, ilçe genelindeki iş yeri, konut ve diğer yapıların koruma alanları içerisinde yer aldığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen delil ve beyanlar doğrultusunda, koruma alanlarında bulunan yapılara ilişkin yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının mevzuata aykırı şekilde "basit onarım ve tadilat" kapsamında değerlendirilerek düzenlendiği tespit edildi. Bu yöntemle İmar Kanunu hükümlerine aykırı uygulamalara izin verildiği ve maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Soruşturmada ayrıca, kamu görevlilerinin sorumluluk alanlarına giren imar ve ruhsat işlemlerinde vatandaşlardan rüşvet alarak haksız kazanç elde ettikleri, ödeme yapan kişilerin ise mevzuata aykırı inşaat faaliyetleri ile ruhsatsız işlemlerini sürdürebilmelerine imkan tanındığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 19 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında ilgili kamu kurumunda görev yapan yetkililerin de bulunduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, kamu kurumunun eski meclis üyesi ve müteahhit olduğu belirtilen M.Ö.'nün ikametinde 258 bin dolar ile çeşitli ağırlıklarda 13 adet bilezik ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL