Adalet Bakanı: 140 yeni mahkeme kurulacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı: 140 yeni mahkeme kurulacak

03.06.2026 19:40
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, 4 İnfaz Hakimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi, olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir. Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanı: 140 yeni mahkeme kurulacak - Son Dakika

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