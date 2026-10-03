Adalet Bakanı Gürlek, 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralı olayının aydınlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek, 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralı olayının aydınlatıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalarda bu 7 dosyayla birlikte bugüne kadar 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını açıkladı. Böylece 58 dosyadaki olaylar aydınlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bu 7 dosyayla birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık."
Kaynak: İHA
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