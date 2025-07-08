İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 6 şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Rüşvet Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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