Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Rüşvet Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 6 şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL