Adana'da 112 sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 112 sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı

Adana\'da 112 sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, 112 sağlık çalışanlarına saldırıp ambulansa zarar vererek bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından şahıs tutuklandı.

08.05.2024 18:03
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Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık çalışanlarına kürekle saldırıp ambulansa zarar veren, bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Nisan günü Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aksoy (66) gece evde kalp krizi geçirince oğlu Yılmaz Aksoy (34) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ambulans gelene kadar babasının öldüğünü söyleyen Aksoy, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Ekipler ambulansa sığınınca Aksoy, kürekle ambulansın camlarını kırdı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile sağlık çalışanı korkudan düşük riskiyle, bir başka sağlık çalışını da gözüne cam parçası geldiği için hastaneye kaldırıldı.

Vefat eden Mehmet Aksoy, gündüz Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran Yılmaz Aksoy, babasının cenazesine katıldıktan sonra polise teslim oldu. İfadesinde pişman olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarından özür dilediğini söyleyen Aksoy, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 112 sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika

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