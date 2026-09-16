Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Adana\'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
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Adana'da 2016 yılında 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan ve hakkında 30 yıl hapis cezası onanan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da 2016 yılında 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan ve hakkında 30 yıl hapis cezası verilen firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 2016 yılında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin B. (27) ile ağabeyi Hasan B. (30), sokakta tartıştıkları Doğukan E. ve Eren G.'yi çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Hasan B., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Firari Hüseyin B. hakkında ise ağabeyiyle birlikte 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Kararın ardından firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin B. yakaladı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adliye, Seyhan, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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