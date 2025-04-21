Adana\'da 4.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 3 milyon TL olan 4 milyon 880 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin Sarıçam ilçesinde yaptığı çalışmada şüphelendiği 2 panelvan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 4 milyon 880 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheliler A.Ö. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA