Adana\'da 415 şüpheli yakalandı, 120\'si tutuklandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, 8-14 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 415 şüphelinin yakalandığını ve 120'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 415 şüpheli yakalanırken, 120'si tutuklandı. Tutuklanan 120 şüpheliden 41'inin hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 68 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve bin 27 fişek ele geçirilirken, 2 araç, 10 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.

Belirlenen tarihlerde 1 iş yerine ve iki kişiye yasal işlem yapılırken, toplamda 88 kişiye ise 85 bin 976 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - ADANA