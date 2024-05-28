Adana'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi, 261 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi, 261 kişi yakalandı

Adana\'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi, 261 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında bir hafta içinde 1 uzun namlulu tüfek, 33 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 50 şarjör, bin 215 fişek ele geçirildi. Ayrıca, bin 190 gram uyuşturucu madde, 9 kök hint keneviri, 293 uyuşturucu hap ve 339 paket kaçak sigara da bulundu. Trafik uygulamalarında ise 8 çalıntı motosiklet ve 1 kazıntı motosiklet ele geçirildi. Toplamda 261 aranan şahıs yakalanırken, 42 kişi tutuklandı.

28.05.2024 10:24
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Adana'da bir haftada yapılan çalışmalarla 51 ruhsatız silah ele geçirilirken aranan 261 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19-25 Mayıs tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 1 uzun namlulu tüfek, 33 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 50 şarjör, bin 215 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında bin 190 gram uyuşturucu madde, 9 kök hint keneviri 293, uyuşturucu hap, 339 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan trafik uygulamalarında ise 8 çalıntı motosiklet ve 1 kazıntı motosiklet ele geçirildi. Asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 261 şahıs yakalanırken 42 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi, 261 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi, 261 kişi yakalandı - Son Dakika
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