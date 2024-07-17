Adana\'da 78 şüpheli yakalandı

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Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 9- 15 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 78 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandığı belirlendi. Yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda ise 283 şahıs sorgulanırken 24'ünün mobil göç aracına götürüldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 203 fişek-kartuş, 50,81 gr narkotik madde, 9 bin 103 uyuşturucu hap ile 40 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. - ADANA