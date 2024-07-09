Adana'da 9 Katlı Apartman İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da 9 Katlı Apartman İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 9 katlı bir apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu, dengesini kaybederek 6. kattan düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Soylu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09.07.2024 15:22
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Adana'da 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan kişi dengesini yitirerek 6'ıncı kattan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesinde meydana geldi. 9 katlı apartmanın inşaatında sıvacı olarak çalışan Mehmet Ali Soylu (44), 6'ıncı kattaki dairenin balkonunda sıva yapıyordu. Bir süre sonra Soylu, dengesini yitirerek balkondan aşağı düştü. Durumu gören diğer işçiler polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Soylu'yu özel hastaneye kaldırdı.

Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen Soylu, kurtarılamadı. Soylu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 9 Katlı Apartman İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 9 Katlı Apartman İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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