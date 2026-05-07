Adana\'da atlara işkence görüntülendi

Adana'da kimliği belirsiz bir grup şahıs, 2 ata kırbaçla vurarak işkence etti. O anlar anbean görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç 2 ata kırbaçla defalarca vurdu. Atların kaçmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay sonrası atların durumuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. - ADANA