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Adana'da 'Baygaralar' çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 'Baygaralar' çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı

Adana'da 'Baygaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 2 kişi çiftlik evinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Adana\'da \'Baygaralar\' çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı
05.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:19
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Adana'da "Baygaralar" çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı

ADANA - Adana'da 'Baygaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 2 kişi saklandığı çiftlik evinde yakalandı. Yakalanan her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Ekim'de Ramazan Baygara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilemeyen firar olarak aranan H.İ.M ve B.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

KOM polisleri, firar örgüt üyelerinin Yüreğir ilçesine bağlı Akpınar köyünde bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerin ikisi de tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da 'Baygaralar' çetesinin 2 firari üyesi çiftlik evinde yakalandı - Son Dakika
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