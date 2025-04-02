Adana'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aile Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aile Kazada Hayatını Kaybetti

Adana\'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aile Kazada Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişilik Güleç ailesi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

02.04.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin, bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Öte yandan, kazada 10 kişi ise yaralandı.

Kaza, Adana- Kozan karayolu Dağılcak mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan Veysel Balta yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü, çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan Güleç hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kazadan sıkı sıkı sarıldığı çocuğuyla birlikte kurtulan bir anne, sadece çarpma anını hatırladığını belirterek gözyaşı döktü.

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış

Kazada hayatını kaybeden Güleç ailesinin Feke ilçesi Tortulu Mahallesi'nden Kozan'a dönüş için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Acı haberi duyarak olay yerine gelen amca Erol Güleç, "Bayramın ikinci günü bayramlaşmaya köye gitmişlerdi oradan geliyorlardı. Baba, eşi ve çocukları vardı araçta" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ailenin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Yaşam, Kozan, adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aile Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
13:05 Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 17:24:53. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Bayram Ziyaretinden Dönen Aile Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement