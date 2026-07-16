Adana\'da Bıçaklama Olayı: Uyuşturucu Etkisi Altındaki Şahıs Öldürüldü

Adana'da uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen şahıs, sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Temmuz günü Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı S.Y. (30), uyuşturucunun etkisi altındayken sokaktan geçen S.K. (26) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.K., S.Y.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA